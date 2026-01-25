Матчи Скрыть

В "Актобе" высказались о возможном подписании Смолова

Спортивный директор казахстанского "Актобе" Марат Хайруллин высказался о возможном подписании Федора Смолова.
Фото: ФК "Краснодар"
"В первый раз слышу об этом. Обыкновенные слухи", - цитирует Хайруллина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что казахстанский "Актобе" в зимнее трансферное окно может подписать Федора Смолова. Российский нападающий с лета 2025 года является свободным агентом и выступал за медиафутбольный клуб "Броук Бойз" в Кубке России сезона-2025/26.

