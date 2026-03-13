УЕФА может заблокировать планы Инфантино по КЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность расширения Клубного чемпионата мира.
Фото: Getty Images
Речь идёт как об увеличении числа участников турнира, так и о более частом его проведении, сообщает The Times.

Однако подобная инициатива может столкнуться с серьёзным сопротивлением. В Союзе европейских футбольных ассоциаций выступают против этих планов и готовы блокировать любые попытки изменить формат соревнования.

В последнем розыгрыше Клубного чемпионата мира участвовали 12 клубов из Европы. Победителем турнира стал "Челси".

