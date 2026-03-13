Речь идёт как об увеличении числа участников турнира, так и о более частом его проведении, сообщает The Times.
Однако подобная инициатива может столкнуться с серьёзным сопротивлением. В Союзе европейских футбольных ассоциаций выступают против этих планов и готовы блокировать любые попытки изменить формат соревнования.
В последнем розыгрыше Клубного чемпионата мира участвовали 12 клубов из Европы. Победителем турнира стал "Челси".
УЕФА может заблокировать планы Инфантино по КЧМ
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность расширения Клубного чемпионата мира.
