Клуб АПЛ рассматривает Моуринью на пост главного тренера - источник

"Ньюкасл" рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост наставника.

Об этом пишет talkSPORT. По информации источника, руководство клуба высоко оценивает португальского специалиста и может выйти на него, если Эдди Хау покинет команду. Также в списке кандидатов значится Роберто Манчини, работающий в "Аль-Садде".



Моуринью сейчас возглавляет португальскую "Бенфику". Ранее в АПЛ он работал в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме".