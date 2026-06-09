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Агент Макарова: долг "Кайсериспора" - за три месяца, но мы шли за футболом

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Дениса Макарова, рассказал, что "Кайсериспор" должен футболисту зарплату за три месяца.
Фото: ФК "Кайсериспор"
По словам Бабыря, "Кайсериспор" должен Макарову зарплату за три месяца.

- У Дениса контракт до конца июня, поэтому в общей сложности долг за три месяца.

Подали претензию в "Кайсериспор", но в Турции это нормальная история и мы понимали, что так может произойти. Шли-то за футболом, самое главное было играть, и это получили, - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".

Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2025/26. В составе турецкого клуба вингер вышел на поле в 13 матчах и не отметился результативными действиями. По итогам сезона "Кайсериспор" вылетел из элитного турецкого дивизиона.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро. Ранее он выступал за столичное "Динамо", казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург".

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