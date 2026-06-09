Агент Макарова: долг "Кайсериспора" - за три месяца, но мы шли за футболом

- У Дениса контракт до конца июня, поэтому в общей сложности долг за три месяца.
Подали претензию в "Кайсериспор", но в Турции это нормальная история и мы понимали, что так может произойти. Шли-то за футболом, самое главное было играть, и это получили, - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".
Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2025/26. В составе турецкого клуба вингер вышел на поле в 13 матчах и не отметился результативными действиями. По итогам сезона "Кайсериспор" вылетел из элитного турецкого дивизиона.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро. Ранее он выступал за столичное "Динамо", казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург".