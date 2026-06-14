"Реал" подпишет воспитанника "Барселоны" - Романо

"Реал" достиг договоренности с футболистом.

Фото: Getty Images

По информации Фабрицио Романо, "Реал" достиг устной договоренности о подписании Марка Кукурельи. Все стороны, включая игрока, согласны на сделку. В футболисте заинтересован главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью. Трансфер состоится после ЧМ-2026.



Марк Кукурелья выступает в составе лондонского "Челси" с начала августа 2022 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 50 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.



Игрок находился в системе "Барселоны" с 2012 по 2020 год.

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