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Юран рассказал, сколько денег ему должны в Турции

Главный тренер "Урала" Сергей Юран рассказал, сколько денег ему должны в "Серикспоре".
Фото: ФК "Урал"
По словам Юрана, по российским меркам турецкий клуб ему должен небольшую сумму.

- Юристы уже месяцев пять как запустили весь процесс. Сейчас стоит у них бан, и пока они не рассчитаются не только со мной, с тренерами, и с игроками, им не откроют заявку.
Много должны? По российским меркам чуть-чуть, на хлебушек (улыбается), - приводит слова Юрана "Сила спорта".

Сергей Юран был главным тренером турецкого "Серикспора" с июля по октябрь 2025 года. Сообщалось, что владельцем клуба был экс-инвестор "Химок" Туфан Садыгов, также за турецкую команду выступал ряд российских футболистов.

Сергей Юран летом этого года был назначен на пост главного тренера екатеринбургского "Урала", ранее он занимал аналогичный пост в "СКА-Хабаровске", "Серикспоре", "Пари НН", "Химках" и ряде других российских клубов.

После 7 сыгранных туров "шмели" занимают пятое место в турнирной таблице Первой Лиги с 11 набранными очками в своем активе. В 8 туре чемпионата екатеринбуржцы сыграют на домащнем стадионе с "Текстильщиком".

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