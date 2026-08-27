Ахметзянов перед матчем со "Спартаком": хотим показать, что "Оренбург" — сила

"Хочется поехать и показать, что футбольный клуб "Оренбург" — сила. Если мы набрали шесть очков, значит, мы заслужили. Где-то в игре с "Рубином", "Локомотивом" и "Факелом" нужно было дожимать и стараться вырывать победы. Это были хорошие матчи", — заявил Ахметзянов.
Тренер добавил, что для него особенно важно видеть веру футболистов в то, что "Оренбург" способен на равных противостоять любому сопернику.
После пяти туров "Спартак" с 12 очками занимает второе место в таблице РПЛ. "Оренбург" набрал шесть баллов и располагается на девятой строчке. Команды встретятся 30 августа в Москве.
Источник: "Матч ТВ"