Матчи Скрыть

Ахметзянов перед матчем со "Спартаком": хотим показать, что "Оренбург" — сила

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов заявил, что его команда намерена доказать свою состоятельность в предстоящем матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"
Ахметзянов отметил, что сейчас все мысли футболистов связаны со встречей против красно-белых. По словам специалиста, результаты на старте сезона добавили команде уверенности в собственных силах.

"Хочется поехать и показать, что футбольный клуб "Оренбург" — сила. Если мы набрали шесть очков, значит, мы заслужили. Где-то в игре с "Рубином", "Локомотивом" и "Факелом" нужно было дожимать и стараться вырывать победы. Это были хорошие матчи", — заявил Ахметзянов.

Тренер добавил, что для него особенно важно видеть веру футболистов в то, что "Оренбург" способен на равных противостоять любому сопернику.

После пяти туров "Спартак" с 12 очками занимает второе место в таблице РПЛ. "Оренбург" набрал шесть баллов и располагается на девятой строчке. Команды встретятся 30 августа в Москве.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится