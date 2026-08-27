"Акрон" - ЦСКА: Павел Шадыханов (Ян Бобровский - ВАР)
"Факел" - "Зенит": Антон Фролов (Анатолий Жабченко - ВАР)
"Краснодар" - "Ростов": Никита Новиков (Алексей Сухой - ВАР)
"Локомотив" - "Динамо" Москва: Иван Абросимов (Сергей Цыганок - ВАР)
"Ахмат" - "Крылья Советов": Станислав Матвеев (Василий Казарцев - ВАР)
"Родина" - "Балтика": Евгений Кукуляк (Артур Федоров - ВАР)
"Спартак" - "Оренбург": Артем Чистяков (Кирилл Левников - ВАР)
"Рубин" - "Динамо" Махачкала: Данил Каширин (Сергей Иванов - ВАР)
В первом матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся тольяттинский "Акрон" и московский ЦСКА. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Павел Шадыханов.
Стали известны судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ
Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ