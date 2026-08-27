Стали известны судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ.

Фото: РПЛ

Павел Шадыханов (Ян Бобровский - ВАР)Антон Фролов (Анатолий Жабченко - ВАР)Никита Новиков (Алексей Сухой - ВАР)Иван Абросимов (Сергей Цыганок - ВАР)Станислав Матвеев (Василий Казарцев - ВАР)Евгений Кукуляк (Артур Федоров - ВАР)Артем Чистяков (Кирилл Левников - ВАР)Данил Каширин (Сергей Иванов - ВАР)В первом матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся тольяттинский "Акрон" и московский ЦСКА. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Павел Шадыханов.