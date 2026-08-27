"Зачем наступать на старые грабли?" Орлов высказался о разговорах об увольнении Семака

Фото: Разина Елена, "Чемпионат"

"Только пять туров сыграно и призывают менять тренера. Вы понимаете, что такое менять тренера? Это же с ним уйдут 10 человек, и что тогда будет? А потом новый тренер придет и скажет: "Мне эти игроки не нужны, давайте приобретать новых". Это же уже было у нас в "Зените". Зачем наступать на старые грабли?" — заявил Орлов.