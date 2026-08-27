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"Зачем наступать на старые грабли?" Орлов высказался о разговорах об увольнении Семака

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал несерьезными призывы отправить в отставку главного тренера "Зенита" Сергея Семака после пяти туров РПЛ.
Фото: Разина Елена, "Чемпионат"
Орлов выступил против возможной смены тренерского штаба петербургского клуба на старте сезона.

"Только пять туров сыграно и призывают менять тренера. Вы понимаете, что такое менять тренера? Это же с ним уйдут 10 человек, и что тогда будет? А потом новый тренер придет и скажет: "Мне эти игроки не нужны, давайте приобретать новых". Это же уже было у нас в "Зените". Зачем наступать на старые грабли?" — заявил Орлов.

Комментатор считает, что действующему тренерскому штабу необходимо предоставить возможность исправить ситуацию. В частности, Орлов призвал дать Семаку время для интеграции новичков и молодых футболистов.

Источник: "Радио Зенит"

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