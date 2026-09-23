Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Роналду назвал свои две главные цели в карьере

Криштиану Роналду рассказал о главных целях, которые по-прежнему ставит перед собой в завершении игровой карьеры.
Фото: Getty Images
41-летний форвард намерен продолжать борьбу за личные достижения и рассчитывает вновь завоевать трофей со сборной Португалии.

- Забить 1000 голов - одна из моих целей. Также я хочу выиграть Лигу наций со сборной Португалии, - приводит слова Роналду The Touchline.

На данный момент на счету Роналду 979 голов за карьеру. В составе сборной Португалии Роналду уже дважды становился победителем Лиги наций - в 2019 и 2025 годах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится