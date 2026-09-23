Роналду назвал свои две главные цели в карьере

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- Забить 1000 голов - одна из моих целей. Также я хочу выиграть Лигу наций со сборной Португалии, - приводит слова Роналду The Touchline.

41-летний форвард намерен продолжать борьбу за личные достижения и рассчитывает вновь завоевать трофей со сборной Португалии.На данный момент на счету Роналду 979 голов за карьеру. В составе сборной Португалии Роналду уже дважды становился победителем Лиги наций - в 2019 и 2025 годах.