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Футболист "Барселоны" обратился к полиции после встречи с фанатами в Мадриде

Полузащитник "Барселоны" Родри оказался в центре внимания во время ночной прогулки по Мадриду.
Фото: Getty Images
Несколько болельщиков узнали футболиста, попросили его об автографе и фотографиях, а затем начали идти за ним. Родри решил обратиться за помощью к полиции. Футболист объяснил сотрудникам, что поклонники не перестают следовать за ним. После вмешательства полиции болельщики остановились, а Родри продолжил прогулку самостоятельно, сообщает El Correo.

Минувшим летом 30-летний испанец перешёл из "Манчестер Сити" в "Барселону". Каталонский клуб заключил с полузащитником соглашение до 30 июня 2030 года.

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