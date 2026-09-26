Ямаль забил Англии на второй минуте и установил историческое достижение

Сборная Испании обыграла Англию со счётом 3:2 в матче Лиги наций, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

УЕФА

Одним из ключевых эпизодов встречи стал быстрый гол Ламина Ямаля, открывшего счёт уже на второй минуте.



19-летний вингер "Барселоны" забил самый быстрый гол в ворота Англии на "Уэмбли" за последние 69 лет. По данным Opta, до Ямаля быстрее на этом стадионе отличались только футболисты Шотландии в 1957 году и Венгрии в 1953-м. В обоих случаях голы были забиты на первой минуте.