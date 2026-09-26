Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Словения
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Исландия
1 - 1 1 1
ЭстонияЗавершен
Болгария
1 - 2 1 2
ЛюксембургЗавершен
Сан-Марино
0 - 7 0 7
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Северная Македония
0 - 3 0 3
ШвейцарияЗавершен
Чехия
1 - 2 1 2
ХорватияЗавершен
Албания
2 - 0 2 0
БеларусьЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
МолдоваЗавершен
Англия
2 - 3 2 3
ИспанияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен

Ямаль забил Англии на второй минуте и установил историческое достижение

Сборная Испании обыграла Англию со счётом 3:2 в матче Лиги наций, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
УЕФА
Одним из ключевых эпизодов встречи стал быстрый гол Ламина Ямаля, открывшего счёт уже на второй минуте.

19-летний вингер "Барселоны" забил самый быстрый гол в ворота Англии на "Уэмбли" за последние 69 лет. По данным Opta, до Ямаля быстрее на этом стадионе отличались только футболисты Шотландии в 1957 году и Венгрии в 1953-м. В обоих случаях голы были забиты на первой минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится