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Канчельскис выступил против лишения "Манчестер Сити" титулов

Андрей Канчельскис не поддержал возможное лишение "Манчестер Сити" завоёванных трофеев из-за дела о нарушениях финансовых правил.
Фото: Getty Images
По мнению экс-игрока английского клуба, санкции в отношении команды могут быть применены, однако пересматривать спортивные результаты он считает неправильным.

- Я считаю, что лишать трофеев было бы неправильно. Запретить трансферы - да, пожалуйста, это нормальная практика.

Ошибки допускают все. Думаю, апелляция не пройдёт, но есть хорошие юристы и адвокаты, которые смогут решить этот вопрос и урегулировать проблему. Футболисты в этом плане не виноваты, они не следили за подобными моментами. Отбирать титулы у них - неправильно и некрасиво, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

25 сентября 2026 года стало известно, что независимая комиссия вынесла решение по делу и признала "горожан" виновными по 114 пунктам.

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