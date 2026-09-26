Канчельскис выступил против лишения "Манчестер Сити" титулов

- Я считаю, что лишать трофеев было бы неправильно. Запретить трансферы - да, пожалуйста, это нормальная практика.
Ошибки допускают все. Думаю, апелляция не пройдёт, но есть хорошие юристы и адвокаты, которые смогут решить этот вопрос и урегулировать проблему. Футболисты в этом плане не виноваты, они не следили за подобными моментами. Отбирать титулы у них - неправильно и некрасиво, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".
25 сентября 2026 года стало известно, что независимая комиссия вынесла решение по делу и признала "горожан" виновными по 114 пунктам.