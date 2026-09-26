Канчельскис выступил против лишения "Манчестер Сити" титулов

Андрей Канчельскис не поддержал возможное лишение "Манчестер Сити" завоёванных трофеев из-за дела о нарушениях финансовых правил.

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- Я считаю, что лишать трофеев было бы неправильно. Запретить трансферы - да, пожалуйста, это нормальная практика.