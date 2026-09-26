Вагнер Лав высказался о работе российских арбитров

Вагнер Лав вспомнил период своих выступлений в России и рассказал, почему практически не реагировал на решения арбитров.

Фото: ПФК ЦСКА





- Я не тот, кто критикует судей, я никогда им не уделял внимания.

Они пытаются выполнять свою работу, а я - свою. Особо я им значения не придавал. Они никак на меня отрицательно не влияли, - цитирует Вагнер Лава



Бразилец завершил профессиональную карьеру в 42 года.



Основная часть карьеры Вагнера Лава в ЦСКА пришлась на период с 2004 по 2012 год, также он возвращался в армейский клуб в 2013-м. За московскую команду нападающий выиграл три чемпионства России, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА в 2005 году. Бывший форвард ЦСКА отметил, что предпочитал сосредотачиваться исключительно на собственной игре.Они пытаются выполнять свою работу, а я - свою. Особо я им значения не придавал. Они никак на меня отрицательно не влияли, - цитирует Вагнер Лава "Матч ТВ" Бразилец завершил профессиональную карьеру в 42 года.Основная часть карьеры Вагнера Лава в ЦСКА пришлась на период с 2004 по 2012 год, также он возвращался в армейский клуб в 2013-м. За московскую команду нападающий выиграл три чемпионства России, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА в 2005 году.