Вагнер Лав высказался о работе российских арбитров

- Я не тот, кто критикует судей, я никогда им не уделял внимания.
Они пытаются выполнять свою работу, а я - свою. Особо я им значения не придавал. Они никак на меня отрицательно не влияли, - цитирует Вагнер Лава "Матч ТВ".
Бразилец завершил профессиональную карьеру в 42 года.
Основная часть карьеры Вагнера Лава в ЦСКА пришлась на период с 2004 по 2012 год, также он возвращался в армейский клуб в 2013-м. За московскую команду нападающий выиграл три чемпионства России, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА в 2005 году.