Агент игрока "Ростова" рассказал о долгах клуба

- Непростая ситуация сложилась в "Ростове".
Есть долги перед игроками. Но Константин профессионал. Он всегда работает на максимум во благо команды. Посмотрим, что будет в "Ростове" дальше. Предложения от других клубов по Константину есть, - передаёт слова Клюева "СЭ".
В текущем чемпионате Кучаев сыграл восемь встреч, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт хавбека с "Ростовом" рассчитан ещё на несколько сезонов - до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2 млн евро.