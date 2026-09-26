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Агент игрока "Ростова" рассказал о долгах клуба

Агент Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о ситуации вокруг полузащитника "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
При этом представитель футболиста отметил, что нынешние проблемы донской команды не мешают Кучаеву полностью выкладываться на тренировках и матчах.

- Непростая ситуация сложилась в "Ростове".

Есть долги перед игроками. Но Константин профессионал. Он всегда работает на максимум во благо команды. Посмотрим, что будет в "Ростове" дальше. Предложения от других клубов по Константину есть, - передаёт слова Клюева "СЭ".

В текущем чемпионате Кучаев сыграл восемь встреч, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт хавбека с "Ростовом" рассчитан ещё на несколько сезонов - до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2 млн евро.

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