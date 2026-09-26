Медицинское обследование выявило у Мбаппе переразгибание задней капсулы левого коленного сустава. За состоянием футболиста продолжат следить специалисты мадридского клуба. Французский форвард пропустит ориентировочно 10-12 дней.
Повреждение нападающий получил после своего гола на 54-й минуте встречи с Турцией. Мбаппе не смог продолжить матч и был заменён. Франция в итоге победила со счётом 1:0.
"Реал" сообщил о травме Мбаппе и сроках его восстановления
Мадридский "Реал" сообщил о характере повреждения Килиана Мбаппе, которое нападающий получил в матче сборной Франции против Турции в Лиге наций.
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