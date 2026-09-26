Манчини мог получать дополнительные выплаты через связанный с "Манчестер Сити" клуб - источник

Экс-наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини во время работы в английском клубе получал дополнительные выплаты по отдельному контракту.

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Схема выплат была организована следующим образом: связанная с Манчини итальянская компания выставляла "Манчестер Сити" счета за консультации. Затем средства переводились в Abu Dhabi United Group, после чего поступали в "Аль-Джазиру", выплачивавшую деньги тренеру. Источник предполагает, что таким способом могли обходить требования финансового fair play. За четыре рабочих дня по второму контракту Манчини, как сообщается, получил 2,03 млн евро.



Манчини руководил "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Позже он также тренировал петербургский " Как пишет La Gazzetta dello Sport, официальная зарплата итальянца после уплаты налогов составляла около 1,69 млн евро в год. При этом существовало дополнительное соглашение, связанное с "Аль-Джазирой" из ОАЭ, которая принадлежит владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру ибн Заиду Аль Нахайяну.Схема выплат была организована следующим образом: связанная с Манчини итальянская компания выставляла "Манчестер Сити" счета за консультации. Затем средства переводились в Abu Dhabi United Group, после чего поступали в "Аль-Джазиру", выплачивавшую деньги тренеру. Источник предполагает, что таким способом могли обходить требования финансового fair play. За четыре рабочих дня по второму контракту Манчини, как сообщается, получил 2,03 млн евро.Манчини руководил "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Позже он также тренировал петербургский " Зенит ". Сейчас Манчини возглавляет сборную Италии.