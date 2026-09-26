Клубы АПЛ готовят иски к "Манчестер Сити" на 800 млн фунтов

Четыре клуба-конкурента "Манчестер Сити" готовят судебные иски после вердикта по делу о финансовых нарушениях английского клуба.

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Как сообщает Daily Mail, общая сумма возможных требований может составить около 800 млн фунтов стерлингов, что соответствует примерно 930 млн евро.



По информации источника, решение независимой комиссии может привести к целой серии разбирательств между клубами АПЛ. Предполагается, что судебный процесс способен продлиться около двух лет, а первые четыре команды уже готовят обращения в суд.



В пятницу британские СМИ сообщили, что "Манчестер Сити" признали виновным по 114 из 115 пунктов дела о нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Клубу может грозить штраф или исключение из АПЛ.