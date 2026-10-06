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Англия победила Чехию благодаря дублю Кейна

Сборная Англии уверенно победила Чехию в матче Лиги наций - 3:0.
Фото: УЕФА
Встреча прошла в Лондоне. Счёт был открыт после автогола Владимира Цоуфала. Затем преимущество англичан увеличил Гарри Кейн, который отличился на 40-й минуте.

После перерыва Кейн забил ещё раз и оформил дубль, установив окончательный счёт - 3:0.

Для капитана сборной Англии этот матч стал 125-м за национальную команду, благодаря чему он сравнялся с рекордом Питера Шилтона по количеству игр.

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