Англия победила Чехию благодаря дублю Кейна

Сборная Англии уверенно победила Чехию в матче Лиги наций - 3:0.

Фото: УЕФА

Встреча прошла в Лондоне. Счёт был открыт после автогола Владимира Цоуфала. Затем преимущество англичан увеличил Гарри Кейн, который отличился на 40-й минуте.



После перерыва Кейн забил ещё раз и оформил дубль, установив окончательный счёт - 3:0.



Для капитана сборной Англии этот матч стал 125-м за национальную команду, благодаря чему он сравнялся с рекордом Питера Шилтона по количеству игр.