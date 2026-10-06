Испания одержала волевую победу над Хорватией

Сборная Испании одержала волевую победу над Хорватией в матче Лиги наций - 2:1.

Фото: УЕФА

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте - отличился Иван Перишич. Испания сумела отыграться благодаря голу Микеля Мерино, а после удаления Перишича во втором тайме полузащитник забил ещё раз и оформил дубль.



В итоге команда Испании выиграла со счётом 2:1 и взяла три очка в четвёртом туре группового этапа Лиги наций.