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Испания одержала волевую победу над Хорватией

Сборная Испании одержала волевую победу над Хорватией в матче Лиги наций - 2:1.
Фото: УЕФА
Хозяева открыли счёт на 18-й минуте - отличился Иван Перишич. Испания сумела отыграться благодаря голу Микеля Мерино, а после удаления Перишича во втором тайме полузащитник забил ещё раз и оформил дубль.

В итоге команда Испании выиграла со счётом 2:1 и взяла три очка в четвёртом туре группового этапа Лиги наций.

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