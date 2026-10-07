Роналду грозит дисквалификация до шести месяцев - источник

Криштиану Роналду может получить длительную дисквалификацию после самовольного отъезда из расположения сборной Португалии.

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Как пишет A Bola, дисциплинарный регламент Федерации футбола Португалии предусматривает санкции для игроков, которые без уважительной причины не выполняют обязанности, связанные со сборной.



Под действие нормы попадают случаи, когда футболист после вызова самовольно покидает команду либо не является на тренировку, матч или другое мероприятие, связанное с национальной сборной и представлением Португалии. За подобное нарушение предусмотрено отстранение от соревнований на срок от одного до шести месяцев.



Роналду покинул расположение сборной перед матчем с Данией. Встреча завершилась победой Португалии со счётом 4:2.