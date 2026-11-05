Прудников: Гусев - "глоток свежего воздуха" для "Ахмата"

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"У "Ахмата" в последнее время было много поражений, поэтому решение об отставке Черчесова выглядит обоснованным. А Гусев хорошо зарекомендовал себя на посту главного тренера "Динамо". Можно сказать, что он — глоток свежего воздуха в российском футболе", — сказал Прудников "Матч ТВ".