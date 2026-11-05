Главным арбитром матча 14 тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА будет Сергей Карасев, его помощники - Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, резервный судья - Ранэль Зияков. ВАР - Сергей Цыганок, АВАР - Артур Федоров.
Матч 14 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - ЦСКА состоится в субботу, 7 ноября, в 19:30 по московскому времени. На данный момент южане занимают пятое место в турнирной таблице с 23 набранными очками, красно-синие располагаются на третьей строчке с 26 балалми.
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч "Краснодар" - ЦСКА
Фото: РФС