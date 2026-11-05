Объявлены все судейские назначения на матчи 14 тура РПЛ

Объявлены бригады арбитров, которые обслужат матчи 14 тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: РПЛ

судья – Инал ТанашевПомощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.судья – Матвей ЗаикаПомощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.судья – Евгений БулановПомощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Игорь Писанко.судья – Сергей КарасёвПомощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.судья – Артём ЧистяковПомощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.судья – Рафаэль ШафеевПомощники судьи – Дмитрий Семёнов, Денис Петров; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.судья – Станислав МатвеевПомощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Французов.судья – Сергей ИвановПомощники судьи – Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра, - сообщает пресс-служба РФС.Напомним, что после 13 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. Петербуржцы являются действующими чемпионами страны. На второй строчке располагается московское "Динамо" с 28 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 26 очками в своем активе.