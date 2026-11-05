Объявлены все судейские назначения на матчи 14 тура РПЛ

"Локомотив" – "Рубин": судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.
"Факел" – "Динамо" Москва: судья – Матвей Заика
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.
"Ахмат" – "Родина": судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Игорь Писанко.
"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.
"Крылья Советов" – "Оренбург": судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.
"Спартак" – "Акрон": судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Денис Петров; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.
"Зенит" – "Ростов": судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Французов.
"Балтика" – "Динамо" Махачкала: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра, - сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, что после 13 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. Петербуржцы являются действующими чемпионами страны. На второй строчке располагается московское "Динамо" с 28 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 26 очками в своем активе.
Объявлены все судейские назначения на матчи 14 тура РПЛ
Объявлены бригады арбитров, которые обслужат матчи 14 тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ