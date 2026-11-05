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Объявлены все судейские назначения на матчи 14 тура РПЛ

Объявлены бригады арбитров, которые обслужат матчи 14 тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
"Локомотив" – "Рубин": судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

"Факел" – "Динамо" Москва: судья – Матвей Заика

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

"Ахмат" – "Родина": судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Игорь Писанко.

"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

"Крылья Советов" – "Оренбург": судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.

"Спартак" – "Акрон": судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Денис Петров; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

"Зенит" – "Ростов": судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Французов.

"Балтика" – "Динамо" Махачкала: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра, - сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что после 13 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. Петербуржцы являются действующими чемпионами страны. На второй строчке располагается московское "Динамо" с 28 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 26 очками в своем активе.

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