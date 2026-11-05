Ранее 34-летний вратарь пропустил встречу с "Ахматом" (2:0) из-за болезни. Теперь Лунев вернулся к полноценным тренировкам и готовится к предстоящей игре вместе с партнерами.
"Динамо" после 13 туров набрало 28 очков и занимает второе место в чемпионате России. В следующем матче команда Сандро Шварца встретится с "Факелом" в Воронеже. Игра состоится 7 ноября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Лунев восстановился после болезни и вернулся к тренировкам "Динамо" - источник
По информации "Матч ТВ", голкипер московского "Динамо" Андрей Лунев возобновил занятия в общей группе команды перед матчем 14-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: ФК "Динамо"