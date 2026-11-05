Никто не знал, что он – последний… 35 лет назад закончилась история чемпионатов СССР

В 1991 году всё бурлило – сплошной чередой шли демонстрации, митинги. Великая страна переживала тяжелые времена, политические катаклизмы все сильнее влияли на различные сферы жизни. Менялся и футбол.



Славные имена

То первенство вспоминается с ностальгической грустью. В начале турнира никто не предполагал, что этот союзный турнир – последний в истории. Под овации стадионов выходили на поле известные мастера – Игорь Колыванов, Станислав Черчесов, Федор Черенков, Александр Мостовой, Андрей Кобелев, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Виктор Онопко. Многие из них далее показали себя и в солидных европейских клубах.



В деле были известные тренеры – Валентин Иванов, Павел Садырин, Олег Романцев Анатолий Бышовец, Эдуард Малофеев, Валерий Газзаев. Вернулся к работе мэтр – Константин Бесков, которому было уже за 70. Он принял приглашение клуба второй лиги «Асмарал», которым владел иракский бизнесмен Хусам Аль-Халиди. Позже эта столичная команда выступала в высшем дивизионе российского футбола. Сверкнула и погасла…



Кроме московских

Исторический гол

ЦСКА долго лидировал в первенстве. Но в середине турнира красно-белые настигли армейцев, и завязалась упорная борьба. Кстати, в обоих матчах первенства «Спартак» побеждал своих конкурентов – 2:0 и 1:0. Но все же чемпионат-1991 выиграл ЦСКА.



В команде Садырина были собраны отменные мастера. Честь и хвала наставнику – он сплотил их в монолитную дружину. Вот имена некоторых игроков: вратарь Михаил Еремин, защитники Сергей Колотовкин, Дмитрий Галямин, полузащитники Игорь Корнеев, Дмитрий Кузнецов, Владимир Татарчук, нападающие Олег Сергеев, Валерий Масалитин.





Одним из самых запоминающихся матчей сезона стала встреча в Лужниках «Спартака» и московского «Динамо». Хотя клубы занимали разные места в турнирной таблице – красно-белые шли вторыми, бело-голубые располагались на шестом месте – казалось, предстоит упорная борьба. Однако матч, проходивший в Лужниках, завершился небывалой победой «Спартака» – 7:1! Это был триумф одних и катастрофа других.



Главный тренер «Динамо» Газзаев был вне себя от негодования и, казалось, готов был, как раньше, выскочить на поле. Увы, ему оставалось лишь стиснув зубы, наблюдать за позором своей команды…



2 ноября, в день закрытия чемпионата, «Спартак» играл на заснеженном поле «Лужников» с запорожским «Металлургом». Та встреча уже не имела турнирного значения – хозяева занимали второе место, гости – предпоследнее. Тем не менее, матч вошел в историю: на 90-й минуте Мостовой с пенальти забил последний гол первенства 1991 года и всех чемпионатов СССР.



Нельзя не вспомнить, что в ? финала Кубка европейских чемпионов «Спартак» по сумме двух матчей (0:0 в Москве и 3:1 в Мадриде) поверг знаменитый «Реал». К сожалению, в полуфинале красно-белые уступили марсельскому «Олимпику»: дома 1:3 и 1:2 в гостях. Тем не менее выступление москвичей в континентальном турнире можно считать успешным.





Горести и радости

В 1991 году ЦСКА сделал дубль – кроме золотых медалей, завоевали кубок страны, победив в финальном матче «Торпедо» со счетом 3:2. Увы, на другой день пришла горестная весть – в автокатастрофе погиб Еремин. Блестящему вратарю и отличному парню было всего 23 года…



Лучшим вратарем чемпионата был признан голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев. В споре бомбардиров победил столичный динамовец Колыванов, забивший 17 мячей. В игре с днепропетровским «Днепром» (6:2) он отличился пять (!) раз. Колыванова признали лучшим футболистом года.



Еще одна деталь – все 54 чемпионата СССР по футболу освещал в прессе Юрий Ваньят. Этот известный журналист почти полтора десятилетия работал в «Советском спорте» (до 1946 года – «Красный спорт»). Кроме того, Юрий Ильич рассказывал читателям обо всех первенствах Советского Союза по хоккею.



Незабываемая команда

Это событие также произошло 35 лет назад. 13 ноября 1991 года, победив в Ларнаке в отборочном матче первенства Европы команду Кипра со счетом 3:0, сборная СССР завоевала путевку на турнир в Швецию. Голы забили Протасов, Юран и Канчельскис, ставший автором последнего, исторического гола сборной СССР.





В следующем году команда поехала на первенство Европы в Швецию уже в ранге сборной Содружества Независимых Государств. В последний раз собрались вместе игроки бывших советских республик: России, Беларуси, Украины, Грузии…



Сборная СССР уверенно провела отборочный турнир, не потерпев ни одного поражения. Но путь к успеху выдался нелегким, В упорной борьбе прошел матч с Италией римском стадионе «Олимпико», завершившийся боевой ничьей 0:0. «С такими игроками советский футбол может смело смотреть в будущее», – сказал после матча издатель популярного немецкого футбольного журнала Kicker Карл-Хайнц Хайманн.



С таким же счетом 0:0 сборная СССР сыграла с Италией и в Москве. Эта ничья устроила хозяев, поскольку они уже одной ногой шагнули на чемпионат Европы. Итальянцы же, ранее проигравшие норвежцам, практически лишились шансов на поездку в Швецию.



Напоследок вернемся к матчу с Кипром. Победный отчет в «Советском спорте» завершался комплиментом в адрес нашей команды, которая «в отличие от страны, которую она представляет, в этом турнире продемонстрировала и чувство собственного достоинства, и уверенность в своих силах. Игроки же и тренеры, ее составляющие, счастливо избежали даже намека на конфронтацию, хотя у них, живущих в разных городах, республиках и странах, наверняка могли появиться поводы для разногласий…»





Остается добавить, что сборная Советского Союза была маркой, знаком качества. Ее игроки чувствовали за собой огромную страну, сражались за ее честь и побеждали многих именитых соперников. Команда СССР по праву считалась одной из лучших европейских сборных.



Автор: Валерий Бурт Отказались от участия в 54-м чемпионате СССР представители Грузии: тбилисское « Динамо » и «Гурия» из Ланчхути. Вильнюсский «Жальгирис» начинает турнир, но после того, как Литва провозглашает независимость, следует примеру южан.То первенство вспоминается с ностальгической грустью. В начале турнира никто не предполагал, что этот союзный турнир – последний в истории. Под овации стадионов выходили на поле известные мастера – Игорь Колыванов, Станислав Черчесов, Федор Черенков, Александр Мостовой, Андрей Кобелев, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Виктор Онопко. Многие из них далее показали себя и в солидных европейских клубах.В деле были известные тренеры – Валентин Иванов, Павел Садырин, Олег Романцев Анатолий Бышовец, Эдуард Малофеев, Валерий Газзаев. Вернулся к работе мэтр – Константин Бесков, которому было уже за 70. Он принял приглашение клуба второй лиги «Асмарал», которым владел иракский бизнесмен Хусам Аль-Халиди. Позже эта столичная команда выступала в высшем дивизионе российского футбола. Сверкнула и погасла…Кроме московских ЦСКА , « Спартака », «Динамо», « Торпедо » и « Локомотива », в турнире участвовали шесть представителей Украины: киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», одесский «Черноморец». днепропетровский «Днепр», запорожский «Металлург» и харьковский «Металлист». В первенстве также выступали минское «Динамо», ереванский «Арарат», «Памир» из Душанбе, «Спартак» из Владикавказа и ташкентский «Пахтакор».ЦСКА долго лидировал в первенстве. Но в середине турнира красно-белые настигли армейцев, и завязалась упорная борьба. Кстати, в обоих матчах первенства «Спартак» побеждал своих конкурентов – 2:0 и 1:0. Но все же чемпионат-1991 выиграл ЦСКА.В команде Садырина были собраны отменные мастера. Честь и хвала наставнику – он сплотил их в монолитную дружину. Вот имена некоторых игроков: вратарь Михаил Еремин, защитники Сергей Колотовкин, Дмитрий Галямин, полузащитники Игорь Корнеев, Дмитрий Кузнецов, Владимир Татарчук, нападающие Олег Сергеев, Валерий Масалитин.Одним из самых запоминающихся матчей сезона стала встреча в Лужниках «Спартака» и московского «Динамо». Хотя клубы занимали разные места в турнирной таблице – красно-белые шли вторыми, бело-голубые располагались на шестом месте – казалось, предстоит упорная борьба. Однако матч, проходивший в Лужниках, завершился небывалой победой «Спартака» – 7:1! Это был триумф одних и катастрофа других.Главный тренер «Динамо» Газзаев был вне себя от негодования и, казалось, готов был, как раньше, выскочить на поле. Увы, ему оставалось лишь стиснув зубы, наблюдать за позором своей команды…2 ноября, в день закрытия чемпионата, «Спартак» играл на заснеженном поле «Лужников» с запорожским «Металлургом». Та встреча уже не имела турнирного значения – хозяева занимали второе место, гости – предпоследнее. Тем не менее, матч вошел в историю: на 90-й минуте Мостовой с пенальти забил последний гол первенства 1991 года и всех чемпионатов СССР.Нельзя не вспомнить, что в ? финала Кубка европейских чемпионов «Спартак» по сумме двух матчей (0:0 в Москве и 3:1 в Мадриде) поверг знаменитый «Реал». К сожалению, в полуфинале красно-белые уступили марсельскому «Олимпику»: дома 1:3 и 1:2 в гостях. Тем не менее выступление москвичей в континентальном турнире можно считать успешным.В 1991 году ЦСКА сделал дубль – кроме золотых медалей, завоевали кубок страны, победив в финальном матче «Торпедо» со счетом 3:2. Увы, на другой день пришла горестная весть – в автокатастрофе погиб Еремин. Блестящему вратарю и отличному парню было всего 23 года…Лучшим вратарем чемпионата был признан голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев. В споре бомбардиров победил столичный динамовец Колыванов, забивший 17 мячей. В игре с днепропетровским «Днепром» (6:2) он отличился пять (!) раз. Колыванова признали лучшим футболистом года.Еще одна деталь – все 54 чемпионата СССР по футболу освещал в прессе Юрий Ваньят. Этот известный журналист почти полтора десятилетия работал в «Советском спорте» (до 1946 года – «Красный спорт»). Кроме того, Юрий Ильич рассказывал читателям обо всех первенствах Советского Союза по хоккею.Это событие также произошло 35 лет назад. 13 ноября 1991 года, победив в Ларнаке в отборочном матче первенства Европы команду Кипра со счетом 3:0, сборная СССР завоевала путевку на турнир в Швецию. Голы забили Протасов, Юран и Канчельскис, ставший автором последнего, исторического гола сборной СССР.В следующем году команда поехала на первенство Европы в Швецию уже в ранге сборной Содружества Независимых Государств. В последний раз собрались вместе игроки бывших советских республик: России, Беларуси, Украины, Грузии…Сборная СССР уверенно провела отборочный турнир, не потерпев ни одного поражения. Но путь к успеху выдался нелегким, В упорной борьбе прошел матч с Италией римском стадионе «Олимпико», завершившийся боевой ничьей 0:0. «С такими игроками советский футбол может смело смотреть в будущее», – сказал после матча издатель популярного немецкого футбольного журнала Kicker Карл-Хайнц Хайманн.С таким же счетом 0:0 сборная СССР сыграла с Италией и в Москве. Эта ничья устроила хозяев, поскольку они уже одной ногой шагнули на чемпионат Европы. Итальянцы же, ранее проигравшие норвежцам, практически лишились шансов на поездку в Швецию.Напоследок вернемся к матчу с Кипром. Победный отчет в «Советском спорте» завершался комплиментом в адрес нашей команды, которая «в отличие от страны, которую она представляет, в этом турнире продемонстрировала и чувство собственного достоинства, и уверенность в своих силах. Игроки же и тренеры, ее составляющие, счастливо избежали даже намека на конфронтацию, хотя у них, живущих в разных городах, республиках и странах, наверняка могли появиться поводы для разногласий…»Остается добавить, что сборная Советского Союза была маркой, знаком качества. Ее игроки чувствовали за собой огромную страну, сражались за ее честь и побеждали многих именитых соперников. Команда СССР по праву считалась одной из лучших европейских сборных.

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Спартак