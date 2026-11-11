Матчи Скрыть

Мостовой предположил, какому испанскому клубу мог бы пригодиться Батраков

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал европейский клуб, которому мог бы пригодиться Алексей Батраков.
Фото: GLobal Look Press
По словам Мостового, Батраков мог бы заиграть в "Атлетико".

- "Галатасарай2 мог бы продать Батракова уже сейчас за 50 миллионов. В какой клуб? "Реал" и "Барселона" — точно нет.
В "Атлетико" — да, им как раз не хватает креатива, - сказал Мостовой в шоу БЕТСИТИ "Кто здесь Царь?".

Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста сборной России оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится