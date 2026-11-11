Мостовой предположил, какому испанскому клубу мог бы пригодиться Батраков

- "Галатасарай2 мог бы продать Батракова уже сейчас за 50 миллионов. В какой клуб? "Реал" и "Барселона" — точно нет.
В "Атлетико" — да, им как раз не хватает креатива, - сказал Мостовой в шоу БЕТСИТИ "Кто здесь Царь?".
Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста сборной России оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.