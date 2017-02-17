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Виталий Мутко: фильм про болельщиков от BBC? Это все двойные стандарты
Средства массовой информации по-разному подходят к освещению темы футбольных фанатов. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018", президент Российского футбольного союза Виталий Мутко по поводу фильма BBC Армия российских хулиганов".
"Помимо того, что показано, у нас есть информация и другая. Есть желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Они пытаются найти какие-то слабые звенья, есть фильмы, в которых передергиваются слова. Не надо пугать нашими фанатами.
Наши ребята эмоциональные, да, они где-то могут какие-то рамки переступать. Я был в Марселе. Не хочу никого оправдывать, но я видел десятки тысяч фанатов, которые не давали прохода никому, полупьяные, они оккупировали порт. Но это никто не показывает, как они себя вели, как танцевали на столах.
Прошли матчи Лиги Европы - блестящие матчи в Ростове-на-Дону и Краснодаре. А посмотрите "Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед". Что-то там про французских фанатов никто фильмы не снимает и расследования не проводят. Просто это все двойные стандарты и нюансы, связанные с любой возможностью дискредитировать саму идею; в целом, я считаю, что нужно спокойно делать свое дело", - цитирует Мутко ТАСС.
"Помимо того, что показано, у нас есть информация и другая. Есть желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Они пытаются найти какие-то слабые звенья, есть фильмы, в которых передергиваются слова. Не надо пугать нашими фанатами.
Наши ребята эмоциональные, да, они где-то могут какие-то рамки переступать. Я был в Марселе. Не хочу никого оправдывать, но я видел десятки тысяч фанатов, которые не давали прохода никому, полупьяные, они оккупировали порт. Но это никто не показывает, как они себя вели, как танцевали на столах.
Прошли матчи Лиги Европы - блестящие матчи в Ростове-на-Дону и Краснодаре. А посмотрите "Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед". Что-то там про французских фанатов никто фильмы не снимает и расследования не проводят. Просто это все двойные стандарты и нюансы, связанные с любой возможностью дискредитировать саму идею; в целом, я считаю, что нужно спокойно делать свое дело", - цитирует Мутко ТАСС.
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