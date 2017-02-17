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Виталий Мутко: фильм про болельщиков от BBC? Это все двойные стандарты

Средства массовой информации по-разному подходят к освещению темы футбольных фанатов. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018", президент Российского футбольного союза Виталий Мутко по поводу фильма BBC Армия российских хулиганов".

"Помимо того, что показано, у нас есть информация и другая. Есть желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Они пытаются найти какие-то слабые звенья, есть фильмы, в которых передергиваются слова. Не надо пугать нашими фанатами.

Наши ребята эмоциональные, да, они где-то могут какие-то рамки переступать. Я был в Марселе. Не хочу никого оправдывать, но я видел десятки тысяч фанатов, которые не давали прохода никому, полупьяные, они оккупировали порт. Но это никто не показывает, как они себя вели, как танцевали на столах.

Прошли матчи Лиги Европы - блестящие матчи в Ростове-на-Дону и Краснодаре. А посмотрите "Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед". Что-то там про французских фанатов никто фильмы не снимает и расследования не проводят. Просто это все двойные стандарты и нюансы, связанные с любой возможностью дискредитировать саму идею; в целом, я считаю, что нужно спокойно делать свое дело", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:18
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№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а получать повышение по службе за то, за что другие получают срок, это не двойные стандарты?
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: ЭвакуатоР (Сегодня, 21:25) #
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двойной стандарт это ты.а может и тройной.
Регистрация: 9.02.2017
№1 Написал: papapa (Сегодня, 21:23) #
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online

Двойные стандарты потому что все говорят непонятно что на каких то языках - что бы сказать что то стандартное, надо учить наш язык
АТЬ- ДВА ЛЕВОЙ, ядят тя мухи
И всем понятен наш стандарт
Регистрация: 2.02.2017
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