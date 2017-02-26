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Власти Кубани к середине марта будут готовы заявить о полной готовности стадиона "Фишт"

Власти Краснодарского края к середине марта будут готовы заявить о полной готовности стадиона "Фишт" к первому тестовому матчу и Кубку конфедераций 2017 года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко.

"Осталось доналадить некоторые системы. Я думаю, что с этой задачей мы справимся в ближайшие две недели, чтобы уже заявить о полной готовности стадиона", - сказал Гриценко.

Ранее была информация, что подготовка стадиона "Фишт" к предстоящим матчам не вызывает опасений. По словам вице-премьера РФ, председателя оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко, работы по реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года идут по плану, никаких проблем с открытием арены не будет. 28 марта на "Фиште" состоится тестовый матч между сборными России и Бельгии, игра будет товарищеской.

ТАСС
Сегодня, 15:49
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