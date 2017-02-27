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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Стадион в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 готов на 65 процентов
Стадион в Нижнем Новгороде, строящийся к чемпионату мира 2018 года, готов на 65 процентов, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
"Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли. В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября – начале октября", – цитирует Шанцева "Р-Спорт".
"Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли. В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября – начале октября", – цитирует Шанцева "Р-Спорт".
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