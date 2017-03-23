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Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Олег Борукаев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова вошли в состав координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций - 2017. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Совет был образован для общего управления подготовкой и проведением чемпионата мира, а также для рассмотрения вопросов относительно взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и организаций для реализации программы подготовки к проведению турнира и комплексного плана мероприятий по обеспечению и проведению ЧМ и Кубка конфедераций.
Сегодня, 18:12
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:18) #
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Анна Попова, кто это? Есть порно с ней?
Регистрация: 7.03.2016
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