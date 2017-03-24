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Джанни Инфантино: представительство России в ФИФА никак не влияет на подготовку к ЧМ-2018
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что наличие или отсутствие представителей России как страны - организатора чемпионата мира 2018 года в совете Международной федерации футбол никак не влияет на подготовку к проведению турнира.
"Мы очень тесно сотрудничаем с российскими властями, местным оргкомитетом, Виталием Мутко, Алексеем Сорокиным. Эта работа ведется ежедневно. На подготовку к чемпионату мира никак не влияет, представлена ли страна в совете ФИФА или нет.
Неправильно говорить, что Россия не будет представлена в совете в последний год подготовки к чемпионату мира. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остается еще одно вакантное место, так что возможность остается", - цитирует Инфантино ТАСС.
"Мы очень тесно сотрудничаем с российскими властями, местным оргкомитетом, Виталием Мутко, Алексеем Сорокиным. Эта работа ведется ежедневно. На подготовку к чемпионату мира никак не влияет, представлена ли страна в совете ФИФА или нет.
Неправильно говорить, что Россия не будет представлена в совете в последний год подготовки к чемпионату мира. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остается еще одно вакантное место, так что возможность остается", - цитирует Инфантино ТАСС.
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