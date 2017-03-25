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Бельгийцы запросили 70 билетов для своих болельщиков на матч со сборной России

Бельгийская сторона запросила 70 билетов на контрольный матч между сборными России и Бельгии, сообщает ТАСС.

В воскресенье утром российская команда проведет тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня отправится в Сочи, где 28 марта на стадионе "Фишт" проведет контрольную игру со сборной Бельгии.
Теги: Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 18:28
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2
(1)
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: papapa
Много ребят захотели посетить этот город))))))))))))))


Наверно кто не будь напишет книгу или защитить докторскую диссертацию на тему-Почему столько дураков в России так наз.болельщиков ,любителей футбола.
Пля,в таких случаях болельщику какая разница в каком городе проходит игра,если им интересен матч.Или по твоему игра в в Сочи и потому только 70 болельщиков? joy joyЭто чисто нищенское видение на такое сообщение ветки.
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: papapa (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (3)

Много ребят захотели посетить этот город))))))))))))))
Регистрация: 2.02.2017
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