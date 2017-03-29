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Василий Уткин: Черчесову не нужно продолжать работать со сборной России

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

"Я думаю, что Черчесову не нужно продолжать работать со сборной России. Я с большой симпатией отношусь к Станиславу Черчесову, к нему, к его карьере. Но дело в том, что Станислав Черчесов своими не действиями не убеждает в том, что он понимает, что нужно сделать со сборной России. По-моему, не понимает. И, к сожалению, видимо сам не понимает, что этого не понимает.

События вокруг сборной России лишены всяческой логики. Я хочу подчеркнуть, что дело не в результатах, которые сборная показывает, – это закономерные результаты и они обусловлены тем, что наш футбол, объективно, опустился на много ступеней ниже. В этом нет вины главного тренера сборной, но именно в этот момент особенно важно понимать, что именно ты хочешь сделать. Ничего внятного, ничего, подвергающегося трактовке со стороны, со сборной не происходит. Поэтому я считаю ,что Черчесов должен либо объяснить, либо уйти. И найти себе снова нормальную тренерскую работу в интервале между московским "Динамо" и "Амкаром".

Альтернатива Черчесову? Альтернатива есть всегда. Кроме Бердыева? У нас вон Слуцкий без работы сидит. Я, правда, не думаю, что его удастся уговорить, но, тем не менее. У нас полмира кандидатов", — сказал Уткин в эфире радио "Спорт FM".
Теги: Уткин Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:05
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Черчесову реально тяжко, менять психологию игроков, менять стиль игры..Да, не спорю..игра нашей сборной, напоминает выступление симфонического оркестра под фонограмму..Но не Уткину судить..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: fits (Сегодня, 19:37) #
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Цитата: ржд гуд
Играть не умеет, будет тренировать! Тренировать не может, будет комментатором! А тут комментатор в отставке! Толстый комок злости и комплексов! Вот уж без чьих комментариев можно обойтись!

Судя по вашим комментариям, вы довольны работой Черчесова...
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Только тренер-вратарь мог полюбить схему с 5 защитниками, но Акинфееву это, как ни странно, не помогло. Надо искать тренера-полузащитника. А также наигрывать другого голкипера! ФСЁ!!!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ржд гуд
Играть не умеет, будет тренировать! Тренировать не может, будет комментатором! А тут комментатор в отставке! Толстый комок злости и комплексов! Вот уж без чьих комментариев можно обойтись!

+100500
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Играть не умеет, будет тренировать! Тренировать не может, будет комментатором! А тут комментатор в отставке! Толстый комок злости и комплексов! Вот уж без чьих комментариев можно обойтись!
Регистрация: 30.11.2013
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