Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (5)
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (5)
09:33
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Василий Уткин: Черчесову не нужно продолжать работать со сборной России
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
"Я думаю, что Черчесову не нужно продолжать работать со сборной России. Я с большой симпатией отношусь к Станиславу Черчесову, к нему, к его карьере. Но дело в том, что Станислав Черчесов своими не действиями не убеждает в том, что он понимает, что нужно сделать со сборной России. По-моему, не понимает. И, к сожалению, видимо сам не понимает, что этого не понимает.
События вокруг сборной России лишены всяческой логики. Я хочу подчеркнуть, что дело не в результатах, которые сборная показывает, – это закономерные результаты и они обусловлены тем, что наш футбол, объективно, опустился на много ступеней ниже. В этом нет вины главного тренера сборной, но именно в этот момент особенно важно понимать, что именно ты хочешь сделать. Ничего внятного, ничего, подвергающегося трактовке со стороны, со сборной не происходит. Поэтому я считаю ,что Черчесов должен либо объяснить, либо уйти. И найти себе снова нормальную тренерскую работу в интервале между московским "Динамо" и "Амкаром".
Альтернатива Черчесову? Альтернатива есть всегда. Кроме Бердыева? У нас вон Слуцкий без работы сидит. Я, правда, не думаю, что его удастся уговорить, но, тем не менее. У нас полмира кандидатов", — сказал Уткин в эфире радио "Спорт FM".
"Я думаю, что Черчесову не нужно продолжать работать со сборной России. Я с большой симпатией отношусь к Станиславу Черчесову, к нему, к его карьере. Но дело в том, что Станислав Черчесов своими не действиями не убеждает в том, что он понимает, что нужно сделать со сборной России. По-моему, не понимает. И, к сожалению, видимо сам не понимает, что этого не понимает.
События вокруг сборной России лишены всяческой логики. Я хочу подчеркнуть, что дело не в результатах, которые сборная показывает, – это закономерные результаты и они обусловлены тем, что наш футбол, объективно, опустился на много ступеней ниже. В этом нет вины главного тренера сборной, но именно в этот момент особенно важно понимать, что именно ты хочешь сделать. Ничего внятного, ничего, подвергающегося трактовке со стороны, со сборной не происходит. Поэтому я считаю ,что Черчесов должен либо объяснить, либо уйти. И найти себе снова нормальную тренерскую работу в интервале между московским "Динамо" и "Амкаром".
Альтернатива Черчесову? Альтернатива есть всегда. Кроме Бердыева? У нас вон Слуцкий без работы сидит. Я, правда, не думаю, что его удастся уговорить, но, тем не менее. У нас полмира кандидатов", — сказал Уткин в эфире радио "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.