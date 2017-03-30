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Петербург сэкономит на буклетах к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018

Санкт-Петербург выделил из бюджета чуть более трех миллионов рублей вместо пяти, запланированных ранее, на изготовление информационных материалов о Северной столице для распространения среди гостей ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017, сообщает ФАН

Данная продукция должна прорекламировать город в качестве туристического центра с целью увеличения потока туристов после проведения мундиаля. Всего материалы состоят из 21 вида продукции. Прежде всего, это семь видов буклетов о самом городе на 8 языках, в том числе на русском, английском, финском, французском, китайском, испанском, итальянском и немецком. А также календари, памятки по безопасности, альбомы с видами Петербурга, папки с символикой, блокноты, ручки, пакеты и открытки.
Сегодня, 19:28
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