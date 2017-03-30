Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:00
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (7)
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (7)
15:54
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Петербург сэкономит на буклетах к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018
Санкт-Петербург выделил из бюджета чуть более трех миллионов рублей вместо пяти, запланированных ранее, на изготовление информационных материалов о Северной столице для распространения среди гостей ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017, сообщает ФАН
Данная продукция должна прорекламировать город в качестве туристического центра с целью увеличения потока туристов после проведения мундиаля. Всего материалы состоят из 21 вида продукции. Прежде всего, это семь видов буклетов о самом городе на 8 языках, в том числе на русском, английском, финском, французском, китайском, испанском, итальянском и немецком. А также календари, памятки по безопасности, альбомы с видами Петербурга, папки с символикой, блокноты, ручки, пакеты и открытки.
Данная продукция должна прорекламировать город в качестве туристического центра с целью увеличения потока туристов после проведения мундиаля. Всего материалы состоят из 21 вида продукции. Прежде всего, это семь видов буклетов о самом городе на 8 языках, в том числе на русском, английском, финском, французском, китайском, испанском, итальянском и немецком. А также календари, памятки по безопасности, альбомы с видами Петербурга, папки с символикой, блокноты, ручки, пакеты и открытки.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.