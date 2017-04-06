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Пока не принято решение о проведении товарищеского матча Россия - Бразилия
Сборная Бразилии с удовольствием сыграла бы против команды России в товарищеском матче, но решение об этом пока не принято, сообщил генеральный координатор бразильской команды Эдуардо (Эду) Сезар Гаспар.
"Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели", - цитирует Эду ТАСС.
"Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели", - цитирует Эду ТАСС.
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