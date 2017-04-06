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Пока не принято решение о проведении товарищеского матча Россия - Бразилия

Сборная Бразилии с удовольствием сыграла бы против команды России в товарищеском матче, но решение об этом пока не принято, сообщил генеральный координатор бразильской команды Эдуардо (Эду) Сезар Гаспар.

"Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели", - цитирует Эду ТАСС.
Теги: Сборная России Сборная Бразилии
Сегодня, 21:02
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: casabl
Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России.

И охота вам с колченогими гонять мячик? Какое это, нафиг, удовольствие? Не пойму...

а это как Ромарио решил довести счет своих голов до тысячи благодаря таким матчам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: casabl (Сегодня, 21:13) #
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online

Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России.

И охота вам с колченогими гонять мячик? Какое это, нафиг, удовольствие? Не пойму...


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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