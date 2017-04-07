Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что национальная команда, преодолев все проблемы, когда-нибудь сможет выиграть чемпионат мира."Проблемы в российском футболе? У нас всё хорошо. Зарплату платят вроде вовремя, если брать в целом. Только мы давно ничего не выигрывали, и никто не знает, когда выиграем. Ждём большие турниры, чтобы попробовать свои силы. Конечно, не очень хорошо, что в нашем футболе много иностранцев, которые отнимают хлеб и возможность проявлять себя у молодых футболистов.Но всё хорошо никогда не бывает. Возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира", - цитирует Нигматуллина [leech=http://championat.com]"Чемпионат.сом"[/leech.