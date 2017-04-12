ФИФА рассмотрит совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 в мае

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года на конгрессе организации в мае, передает RT со ссылкой на пресс-службу ФИФА.ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, в финальной части которого сыграют 48 национальных команд.Официально место проведения турнира станет известно лишь в 2020 году.