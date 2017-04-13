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Стадион "Зенит-Арена" допущен к проведению матчей

Комиссия по сертификации стадионов Российского футбольного союза (РФС) выдала разрешение новому стадиону "Зенит-Арена" ("Санкт-Петербург Арена") на проведение матчей под эгидой РФС, рассказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

"Сегодня новый стадион в Санкт-Петербурге получил лицензию от РФС на проведение матчей. Замечания по стадиону были, но они не касаются поля. Например, они еще не предоставили документ под названием "Паспорт безопасности", инструкцию по обеспечению безопасности. При этом отмечу, что большую часть наших замечаний они устранили.

Мы будем и дальше контролировать стадион, чтобы все наши замечания были устранены до первого матча на арене", - цитирует Летина ТАСС.
Сегодня, 20:12
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