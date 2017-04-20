Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
22:43
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
21:21
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:53
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (3)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (3)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (4)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (4)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (6)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (6)
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
Заложенные меры безопасности во время проведения чемпионата мира 2018 года в России не будут скорректированы, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Заложенные меры безопасности не будут скорректированы. Все-таки концепция безопасности утверждена президентом страны, создан штаб по безопасности, который является координатором. Концепция есть, в рамках которой мы и действуем. Каких-то особых изменений в связи, как вы сказали, обстоятельствами, не внесено, потому что она была получена на опыте Олимпийских игр, других событий, которые проводила Россия, заложенные меры и так очень серьезные и исчерпывающие", - цитирует Мутко ТАСС.
"Заложенные меры безопасности не будут скорректированы. Все-таки концепция безопасности утверждена президентом страны, создан штаб по безопасности, который является координатором. Концепция есть, в рамках которой мы и действуем. Каких-то особых изменений в связи, как вы сказали, обстоятельствами, не внесено, потому что она была получена на опыте Олимпийских игр, других событий, которые проводила Россия, заложенные меры и так очень серьезные и исчерпывающие", - цитирует Мутко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.