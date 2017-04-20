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Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы

Заложенные меры безопасности во время проведения чемпионата мира 2018 года в России не будут скорректированы, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Заложенные меры безопасности не будут скорректированы. Все-таки концепция безопасности утверждена президентом страны, создан штаб по безопасности, который является координатором. Концепция есть, в рамках которой мы и действуем. Каких-то особых изменений в связи, как вы сказали, обстоятельствами, не внесено, потому что она была получена на опыте Олимпийских игр, других событий, которые проводила Россия, заложенные меры и так очень серьезные и исчерпывающие", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:21
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