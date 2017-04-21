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Эрик Штоффельсхаус: Миранчук - надежда сборной России на ЧМ-2018

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус заявил, что Алексей Миранчук является одной из надежд сборной России на чемпионате мира 2018 года.

"Миранчук - успешный футболист, играет в сборной России и "Локомотиве" очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира. Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом.

Очень важно доверять молодым игрокам и давать им развиваться, так во всем мире. Если ты допускаешь, что молодой игрок будет вести себя на поле, как опытный футболист, тогда ты сам изначально сделал неправильные предположения, потому что всегда идет процесс развития молодых игроков", - цитирует функционера ТАСС.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 01:07
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