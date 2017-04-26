Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

В Москве на Волоколамском шоссе появится выделенная полоса на время КК-2017

На время проведения в Москве матчей Кубка конфедераций летом 2017 года на Волоколамском шоссе будет работать выделенная полоса для автобусов, сообщил "Интерфаксу" руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Он напомнил, что рядом с Волоколамкой находится стадион "Спартак" ("Открытие Арена" — ИФ), на котором пройдут четыре матча Кубка конфедераций.

"Ввод временной выделенной полосы позволит обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками", — сказал Юрьев.

Кроме того, на время действия выделенной полосы на прилетающих к шоссе участках изменят схему организации дорожного движения. Изменения коснутся, в частности, Тушинского тоннеля, а также шести улиц, примыкающих к окрестностям стадиона.

Юрьев добавил, что разработка системы управления пассажирскими перевозками является обязательным требованием FIFA к организаторам чемпионата.
Вчера, 23:40
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (1)
online

Да все уже и так поняли. что на время КК и ЧМ из Москвы лучше слинять. Тупо сопоставить количество болельщиков, и количество обычных горожан - кому полоса нужней получится? Правильно, товарищу Мудко. Понаехало с болот в Белокаменную...


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.