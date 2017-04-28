Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
21:02
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (10)
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (10)
20:19
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (56)
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (56)
16:22
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (1)
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (1)
15:43
У Мигеля Данни родилась дочка (7)
У Мигеля Данни родилась дочка (7)
В парке КК-2017 в Москве будет разыграно 30 билетов на матчи КК-2017
Тридцать билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года будет разыграно в парке турнира в Москве в ближайшие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".
Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу откроется в городах-организаторах турнира - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве парк откроется 29-30 апреля в парке искусств "Музеон".
Чтобы выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций в Москве, нужно будет поучаствовать во всех активностях, которые будут предложены организаторами. Каждый победитель получит на руки два билета. Среди конкурсов - викторина на знание талисманов предыдущих чемпионатов мира, турнир по смеси футбола и настольного тенниса, а также болельщики попробуют забить вратарю-роботу.
Отдельный конкурс был организован при участии чемпиона мира в составе сборной Франции, двукратного обладателя Кубка конфедераций Марселя Десайи, которого болельщики должны будут рассмешить. Конкурс в социальных сетях стартовал в начале недели, в субботу чемпион мира лично вручит билеты победителю. Кроме того, болельщики смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и талисманом чемпионата мира волком Забивакой, а также примерить национальные головные уборы стран-участников турнира.
Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу откроется в городах-организаторах турнира - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве парк откроется 29-30 апреля в парке искусств "Музеон".
Чтобы выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций в Москве, нужно будет поучаствовать во всех активностях, которые будут предложены организаторами. Каждый победитель получит на руки два билета. Среди конкурсов - викторина на знание талисманов предыдущих чемпионатов мира, турнир по смеси футбола и настольного тенниса, а также болельщики попробуют забить вратарю-роботу.
Отдельный конкурс был организован при участии чемпиона мира в составе сборной Франции, двукратного обладателя Кубка конфедераций Марселя Десайи, которого болельщики должны будут рассмешить. Конкурс в социальных сетях стартовал в начале недели, в субботу чемпион мира лично вручит билеты победителю. Кроме того, болельщики смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и талисманом чемпионата мира волком Забивакой, а также примерить национальные головные уборы стран-участников турнира.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.