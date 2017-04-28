Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

В парке КК-2017 в Москве будет разыграно 30 билетов на матчи КК-2017

Тридцать билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года будет разыграно в парке турнира в Москве в ближайшие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".

Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу откроется в городах-организаторах турнира - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве парк откроется 29-30 апреля в парке искусств "Музеон".

Чтобы выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций в Москве, нужно будет поучаствовать во всех активностях, которые будут предложены организаторами. Каждый победитель получит на руки два билета. Среди конкурсов - викторина на знание талисманов предыдущих чемпионатов мира, турнир по смеси футбола и настольного тенниса, а также болельщики попробуют забить вратарю-роботу.

Отдельный конкурс был организован при участии чемпиона мира в составе сборной Франции, двукратного обладателя Кубка конфедераций Марселя Десайи, которого болельщики должны будут рассмешить. Конкурс в социальных сетях стартовал в начале недели, в субботу чемпион мира лично вручит билеты победителю. Кроме того, болельщики смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и талисманом чемпионата мира волком Забивакой, а также примерить национальные головные уборы стран-участников турнира.
Сегодня, 20:11
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
да уже весь инет этим "засрали" (прошу прощения за выражение)
на всех сайтах ссылки на это
а и тот же заразный вк...весь день
а акция....помню такую тему - улыбайся с Понтусом
а тут смейся с Десайи


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.