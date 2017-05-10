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Роналдиньо откроет парк КК-2017 в Казани
Известный в прошлом бразильской футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо примет участие в открытии парка Кубка конфедераций - 2017 в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".
Вместе с Роналдиньо участие в церемонии открытия, которая состоится 13 мая, примет бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча. Парк будет работать 13-14 мая на площади перед стадионом "Центральный".
Открытие парка пройдет с участием представителей города-организатора, послов чемпионата мира 2018 года, легенд футбола. Посетители смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций, а также выиграть билеты на турнир.
Ранее парки Кубка конфедераций при участии известных в прошлом футболистов Марселя Десайи и Харри Кьюэлла были открыты в Москве и Сочи соответственно. После Казани парк Кубок конфедераций будет открыт в Санкт-Петербурге (20-21 мая).
Вместе с Роналдиньо участие в церемонии открытия, которая состоится 13 мая, примет бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча. Парк будет работать 13-14 мая на площади перед стадионом "Центральный".
Открытие парка пройдет с участием представителей города-организатора, послов чемпионата мира 2018 года, легенд футбола. Посетители смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций, а также выиграть билеты на турнир.
Ранее парки Кубка конфедераций при участии известных в прошлом футболистов Марселя Десайи и Харри Кьюэлла были открыты в Москве и Сочи соответственно. После Казани парк Кубок конфедераций будет открыт в Санкт-Петербурге (20-21 мая).
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