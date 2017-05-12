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Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам

Построенные к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, тренировочные площадки после проведения турнира будут переданы детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ) и футбольным клубам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению. А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тысяч ребят. Вообще все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Сегодня, 19:20
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№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не верю. Пример - Олимпийские объекты Сочи (Красной Поляны).
Регистрация: 8.09.2012
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