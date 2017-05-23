Виктория Лопырева провела эскурсию для блогеров по стадиону "Фишт"

Посол Ростова-на-Дону - города-организатора ЧМ-2018 - Виктория Лопырева провела медиа-тур для блогеров по стадиону "Фишт", который уже меньше чем через месяц примет матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017. Мероприятие прошло в рамках шестого ежегодного форума блогеров "НеФорум".Виктория Лопырева показала гостям подтрибунные помещения, раздевалки игроков и судейские комнаты. Представители администрации стадиона рассказали посетителям про безопасность и особенности газона. Блогерам разрешили выйти к кромке поля и посидеть в креслах, предназначенных для команд и тренерского штаба. При этом Виктория Лопырева вела видеотрансляцию, которую посмотрели более 640 тысяч пользователей.