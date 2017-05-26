РФС: билеты на матч Венгрия - Россия надо покупать заранее

Болельщики, желающие посетить контрольный матч между сборными Венгрии и России в Будапеште – билеты на матч в сектор Е (сектор российских болельщиков) могут приобрести при предъявлении российского паспорта в двух билетных офисах в Будапеште:1. Билетный офис - Ticket Express Syma (с 9 до 17 ), по адресу D?zsa Gy?rgy ?t 1., Budapest, 1146.2. Билетный офис - Ticket Express B?lna (с 10 до 18 ) по адресу F?v?m t?r 11-12, Budapest, 1093.Билетные офисы открыты ежедневно по будням, в субботу только офис Ticket Express B?lna с 11 до 15.Последний день продаж 3 июня.По информации Венгерской федерации футбола в день матча билеты продаваться не будут.