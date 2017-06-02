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"Лужники" получили разрешение на ввод в эксплуатацию
Большая спортивная арена "Лужники" получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию)", - приводит слова Собянина ТАСС.
Он напомнил, что при реконструкции "Лужников" был сохранен "исторический внешний вид арены". "Было принципиальное решение сохранить символ олимпийского движения России. Тем не менее все, что там внутри, новое, современное. Это один из лучших стадионов мира", - отметил Собянин.
Работы на территории спорткомплекса продолжаются, добавил мэр. Строятся центры художественной гимнастики, водных видов спорта, хоккея, тенниса, канатная дорога на Воробьевы горы. "Думаю, основные работы будут закончены к чемпионату мира, и все будет приведено в порядок", - подчеркнул Собянин.
"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию)", - приводит слова Собянина ТАСС.
Он напомнил, что при реконструкции "Лужников" был сохранен "исторический внешний вид арены". "Было принципиальное решение сохранить символ олимпийского движения России. Тем не менее все, что там внутри, новое, современное. Это один из лучших стадионов мира", - отметил Собянин.
Работы на территории спорткомплекса продолжаются, добавил мэр. Строятся центры художественной гимнастики, водных видов спорта, хоккея, тенниса, канатная дорога на Воробьевы горы. "Думаю, основные работы будут закончены к чемпионату мира, и все будет приведено в порядок", - подчеркнул Собянин.
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