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"Лужники" получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Большая спортивная арена "Лужники" получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию)", - приводит слова Собянина ТАСС.

Он напомнил, что при реконструкции "Лужников" был сохранен "исторический внешний вид арены". "Было принципиальное решение сохранить символ олимпийского движения России. Тем не менее все, что там внутри, новое, современное. Это один из лучших стадионов мира", - отметил Собянин.

Работы на территории спорткомплекса продолжаются, добавил мэр. Строятся центры художественной гимнастики, водных видов спорта, хоккея, тенниса, канатная дорога на Воробьевы горы. "Думаю, основные работы будут закончены к чемпионату мира, и все будет приведено в порядок", - подчеркнул Собянин.
Сегодня, 22:14
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(1)
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Быстро и чётко...правда, питерцы?
Вам нравятся Лужники? Как газон?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:58) #
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online

сколько мест?
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Закрываем арену на ремонт. Тратим 83,5 млрд рублей на яхты, виллы и гоночные болиды. Открываем арену - смотрите, сохранен внешний исторический вид стадиона!
Бурные аплодисменты.

Ну хоть мочой не пахнет и поле хорошее worried
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 22:40) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Вчера играл на 7-ом поле. Не знаю что в чашке самой. Но подъездные пути, малая арена и всё что с ней связано ещё всё никакущее. Еще год, понятно , впереди. Лужа это поле нашей сборной. Хочу там побывать после всех плюшек и ремонтов.


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Закрываем арену на ремонт. Тратим 83,5 млрд рублей на яхты, виллы и гоночные болиды. Открываем арену - смотрите, сохранен внешний исторический вид стадиона!
Бурные аплодисменты.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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