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Борис Игнатьев: ничего криминального в симуляции Рамоса в финале Лиги чемпионов нет
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от прошедшего финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" (1:4).
"Впечатления от матча — космические. Ради этого стоит любить футбол. Давно мы настолько зрелищных игр не видели. Чего стоит один Криштиану Роналду. Таких футболистов как он — единицы. Я бы не стал его противопоставлять с Лионелем Месси, ведь они соответствуют друг другу. Но голевое чутьё у Криштиану явно лучше, чем у аргентинца.
Что касается симуляции Серхио Рамоса, то я считаю, что финал Лиги чемпионов – настоящая война, а на войне все средства хороши. Поэтому любой футболист использует свои возможности, чтобы добиться результата. Все приносят пользу команде по-разному – кто-то, например, актёрским мастерством. В симуляции Рамоса ничего криминального нет", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
"Впечатления от матча — космические. Ради этого стоит любить футбол. Давно мы настолько зрелищных игр не видели. Чего стоит один Криштиану Роналду. Таких футболистов как он — единицы. Я бы не стал его противопоставлять с Лионелем Месси, ведь они соответствуют друг другу. Но голевое чутьё у Криштиану явно лучше, чем у аргентинца.
Что касается симуляции Серхио Рамоса, то я считаю, что финал Лиги чемпионов – настоящая война, а на войне все средства хороши. Поэтому любой футболист использует свои возможности, чтобы добиться результата. Все приносят пользу команде по-разному – кто-то, например, актёрским мастерством. В симуляции Рамоса ничего криминального нет", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
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