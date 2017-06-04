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Борис Игнатьев: ничего криминального в симуляции Рамоса в финале Лиги чемпионов нет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от прошедшего финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" (1:4).

"Впечатления от матча — космические. Ради этого стоит любить футбол. Давно мы настолько зрелищных игр не видели. Чего стоит один Криштиану Роналду. Таких футболистов как он — единицы. Я бы не стал его противопоставлять с Лионелем Месси, ведь они соответствуют друг другу. Но голевое чутьё у Криштиану явно лучше, чем у аргентинца.

Что касается симуляции Серхио Рамоса, то я считаю, что финал Лиги чемпионов – настоящая война, а на войне все средства хороши. Поэтому любой футболист использует свои возможности, чтобы добиться результата. Все приносят пользу команде по-разному – кто-то, например, актёрским мастерством. В симуляции Рамоса ничего криминального нет", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
Теги: Игнатьев
Сегодня, 13:43
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10
(1)
№10 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:42) #
  • 0
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online

Гибридная война в футболе? Смысл -то какой был в этом театральном акте при счете 3:1? Даже не захромал Рамос после удаления Куадро. Позорище. Может и была боль после своего же подката, но не до такой же степени.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
По мне так симуляция на пенальти и то выглядит более законной, что-ли. По крайней мере у соперника , если это команда конечно, есть шанс отыграться. Да и злее еще будут.
А то что Рамос сотворил это как в спину выстрелить.
Даже не сзади напасть. Именно выстрелить.
Регистрация: 3.06.2014
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понятно теперь, почему Игнатьев так ничего выдающегося и не добился- ни сам, ни со сборной.
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 14:50) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Sergey Nasirov_2
tiki,
Согласен полностью.


Такого же мнения! Когда симулируют игроки Бары мало кто их осуждает... Реал играл вдохновенно! Криштиану на данный момент - ЛУЧШИЙ! Месси пусть нервно курит в сторонке...
Регистрация: 4.10.2010
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 14:36) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот такие у нас тренеры-дебилы. Хорошо - бывшие...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:58) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Ты идиот, что ли?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:57) #
  • +4
  •  (6)

tiki,
Согласен полностью.
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:47) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Что касается симуляции Серхио Рамоса, то я считаю, что финал Лиги чемпионов – настоящая война, а на войне все средства хороши. Поэтому любой футболист использует свои возможности, чтобы добиться результата. Все приносят пользу команде по-разному – кто-то, например, актёрским мастерством. В симуляции Рамоса ничего криминального нет

и таким людям доверяют еще руководить какими либо командами?
и такому еще с детства учат?
ПОЗОРИЩЕ!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: критик (Сегодня, 13:47) #
  • +7
  •  (7)

этот игнатьев всегда был с головой не ладах!
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: кандид (Сегодня, 13:44) #
  • +4
  •  (4)

Фэйр- плей , мать вашу....
Регистрация: 29.09.2016
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