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Статуи Забиваки установили в городах КК-2017

Большие скульптуры Официального талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки установили в городах-организаторах Кубка Конфедераций 2017, сообщает welcome2018.com.

В Москве скульптуры высотой 2,05 м, с которыми фотографируются горожане и гости столицы, установили на Манежной площади, в парке Сокольники и около Зоопарка. Еще одна статуя Забиваки появится на Поклонной горе.

Две статуи украсили Санкт-Петербург – волк появился на пересечении Михайловской улицы и Невского проспекта, а также на пересечении Конюшенной улицы и Невского.

В Сочи его можно найти в Олимпийском парке и на Навагинской улице, а в Казани Забивака красуется на Кремлевской набережной рядом с билетным центром FIFA. Ранее министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал, что 18 июня еще один талисман появится рядом с "Казань Ареной"
Сегодня, 19:43
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